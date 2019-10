Due serate di Educazione Finanziaria a Ticineto con Paolo Brezza

Nelle date di martedì 15 ottobre e martedì 29 ottobre (ore 21),il Dott. Paolo Brezza, Personal Financial Advisor di Fineco Bank, sarà relatore di due serate dedicate al tema dell’educazione finanziaria, che avranno luogo a Ticineto presso il salone polifunzionale del Gallinaccio (via Vittorio Veneto 10).

L’evento, patrocinato dal Comune di Ticineto e rivolto a tutta la cittadinanza, si inserisce nel programma di iniziative del Mese dell’Educazione Finanziaria, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, di cui è membro il Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel corso dei due appuntamenti si parlerà di ruolo della finanza, regolamentazione e prospettive future, nonché di pianificazione finanziaria, percorsi per gli investimenti e diritti e responsabilità degli investitori, con l’obiettivo di accrescere le conoscenze base dei partecipanti in materia, indispensabili per la serenità di oggi e del futuro.