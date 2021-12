Duc Casale Monferrato, firmato il protocollo d'intesa per la costituzione formale del distretto

È stata ufficialmente apposta la Firma del Protocollo di Intesa del “Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Casale Monferrato". Il Protocollo è stato siglato dai rappresentanti dei soggetti presentatori, il Sindaco Federico Riboldi per il Comune, il direttore provinciale Alice Pedrazzi per la Confcommercio e il segretario provinciale Manuela Ulandi per la Confesercenti, alla presenza dell’assessore alle Attività Economiche Giovanni Battista Filiberti, del vicedirettore Confcommercio provinciale Mauro Pigazzi, del responsabile di zona Confcommercio Oscar Rinaldo e della presidente di Confesercenti Casale Laura Mara.

La firma del Protocollo di Intesa è stato l’atto formale che ha dato il via alle azioni ed alle attività che il Distretto porterà avanti nel prossimo triennio, in base al programma strategico che è parte integrante del Protocollo stesso e che è stato inviato alla Regione Piemonte, che ha riconosciuto il Duc di Casale tra i primi 25 costituiti su tutto il territorio piemontese.

Il DUC di Casale Monferrato si chiamerà “Cuore Urbano di Qualità”, nome che è stato condiviso anche in occasione degli incontri con i partner e durante l’incontro pubblico con la comunità, che ben rappresenta la volontà di fare del commercio il fulcro delle politiche di rilancio economiche e sociali della città, puntando sulla qualità dell’offerta imprenditoriale di prossimità.

Ricordiamo che i distretti urbani del commercio (DUC) nascono in Piemonte grazie ad una DGR di dicembre 2020 e ad un successivo bando per finanziare i migliori progetti di diversi comuni piemontesi e che il progetto DUC di Casale Monferrato si è classificato in ventesima posizione, su 76 domande presentate, nella graduatoria regionale.

Oltre ai soggetti promotori Comune di Casale Monferrato, Confcommercio provinciale e Confesercenti provinciale, a cui si aggiungeranno altri partner di secondo livello già nelle prossime settimane.

LE ATTIVITÀ CHE HANNO PORTATO ALLA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI CASALE MONFERRATO “CUORE URBANO DI QUALITÀ”

Quattro mesi di incontri, confronti, programmazione strategica, analisi dei fabbisogni del territorio, costituzione dei tavoli di lavoro e azioni di comunicazione: questo è stato il percorso che ha portato il Distretto Urbano del Commercio di Casale Monferrato, “Cuore Urbano di Qualità”, a costituirsi formalmente con la sottoscrizione del protocollo d’Intesa e la redazione del Piano Strategico Triennale, consegnato alla Regione Piemonte.

Data la rilevanza cruciale che il coinvolgimento degli stakeholders e più in generale di tutte le componenti del territorio ha per il buon funzionamento del Distretto Urbano del Commercio, gli interventi delle fasi costitutive si sono concentrati particolarmente sulle azioni e gli strumenti di comunicazione.

A tal proposito, infatti, è stato realizzato un video illustrativo che, in pochi minuti, spiega a tutti gli interlocutori le caratteristiche del Duc e le potenzialità di questo innovativo strumento di governance partecipata.

È stato inoltre costruito un sito web Dedicato al Distretto Urbano del Commercio di Casale Monferrato (www.cuoreurbanodiqualita.it) che sarà online a partire da domani, venerdì 3 dicembre 2021.

Per ciò che concerne la comunicazione social, è stata attivata la pagina Facebook Duc di Casale Monferrato – Cuore Urbano di Qualità.