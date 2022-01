Dal Pnrr quasi cinque milioni per Paraboloide, pista di atletica e case popolari di via Bagna

I tre interventi su Casale Monferrato riguardano la riqualificazione del Paraboloide e dell'area circostante, l'edificazione di una nuova pista di atletica e la riqualificazione energetica della casa popolare di via Bagna.

- Valenza € 4.799.000 per due interventi.

- Novi Ligure € 3.500.000 per un intervento;

- Casale Monferrato € 4.905.000 per tre interventi;

- Alessandria, € 10.000.000 per un intervento;

- Acqui Terme, € 4.999.500 per quattro interventi;

“Sono risorse importanti che premiano, ancora una volta, la capacità progettuale dei Comuni piemontesi. Accanto alle risorse del Pnrr alcuni interventi verranno cofinanziati dagli Enti locali, consentendo così di implementare e potenziare su molti interventi le risorse già messe in campo dalla Regione Piemonte - sottolinea il presidente Alberto Cirio –. Complimenti ai Comuni per questo importante lavoro”.

Oltre 28 milioni di euro, a valere sui fondi del PNRR, per la provincia di Alessandria. È quanto ha comunicato il Ministero dell’Interno, con una nota del 31 dicembre scorso, riconoscendo la bontà di ben 11 progettualità che i Comuni piemontesi hanno presentato al bando previsto dalla legge di bilancio 2020, le cui domande scadevano il 4 giugno dello scorso anno, a sostegno di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Questo il video e il post pubblicato su Facebook dal sindaco Federico Riboldi: “Vittoria! Cinque milioni di euro a fondo perduto per la città! Grazie al lavoro di tutta la nostra squadra abbiamo vinto il bando della rigenerazione urbana del Ministero dell’Interno, che ci porta in dote 5 milioni di euro per:

1 Paraboloide: consolidamento e nuovo parco

2 Pista atletica: edificazione da zero di una nuova pista

3 Casa Popolare di via Bagna: riqualificazione energetica

Avremo molto da fare nel 22. Rimbocchiamoci le maniche!”

A questo proposito commenta il segretario cittadino della Lega per Salvini – sezione “Claudio Percivalle” Mario Farè: “Questo conferma che l'amministrazione casalese è concentrata sulla concretezza delle cose, nel cogliere le opportunità ed affrontando le difficoltà del periodo con pragmatismo lasciando le polemiche a chi ha tempo da perdere”.