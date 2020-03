Coronavirus, la nuova stretta del Governo: 'Chiuse tutte le attività commerciali non essenziali'

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure restrittive per le contenere la diffusione del coronavirus: la chiusura dell'attività commerciali non essenziali (come ad esempio bar, pub, ristoranti, mense. negozi di vendita al dettaglio, barbieri, parrucchieri e centri estetici).

Restano aperti le attività essenziali come i negozi di generi alimentari e beni di prima necessità, le farmacie e le parafarmacie. Per quanto riguarda il mondo del lavoro: va attuata la modalità del lavoro agile e chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili; le fabbriche possono continuare ma devono garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sono garantiti i servizi pubblici come i trasporti, e i servizi bancari, finanziari, assicurativi e le poste.

Garantite anche le attività agricole, zootecniche e le filieri agroalimentari che garantiscono servizi.

“Ho fatto un patto con la coscienza – ha detto al primo posto c'è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Quando ho annunciato nei giorni scorsi il primo passo ero consapevole che non sarebbe stato l'ultimo, in un Paese come il nostro bisogna muoversi gradualmente. Ora un passo in più, quello più importante. Gli effetti di questo nostro grande sforzo lo vedremo fra un paio di settimane: se i numeri dei contagi cresceranno non vuol dire che dobbiamo subito predisporre nuove misure”.

Sarà nominato un commissario delegato per questa emergenza che sarà Domenico Arcuri.