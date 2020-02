Coronavirus: in Piemonte le scuole riaprono agli studenti da mercoledì 4 marzo

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha annunciato che gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di tutto il Piemonte torneranno tra i banchi mercoledì prossimo, 4 marzo. Lunedì 2 e martedì 3 marzo gli edifici saranno sottoposti, in accordo con l’Ufficio scolastico regionale, ad un’operazione di igienizzazione straordinaria e vi potrà accedere solo il personale scolastico. Domani, letto il decreto del Governo, il presidente predisporrà l'ordinanza per modulare l'ingresso a scuola.

La decisione è stata presa oggi pomeriggio, sabato 29 febbraio, dopo una lunga videoconferenza (nella foto) tra la Regione, l’Unità di crisi e diversi ministri del governo in cui è stato stabilito che il Piemonte potrà godere di misure restrittive mitigate perché, pur avendo dei cittadini infetti da coronavirus, non ha alcun focolaio del covid – 19.

Inoltre da lunedì 2 marzo cadranno le restrizioni imposte dalle attuali ordinanze (in vigore ancora domani),anche se varrà comunque il principio di evitare gli assembramenti.

Da domenica 1 marzo anche chiese aperte per le celebrazioni ma garantendo una certa distanza tra i fedeli: in conformità con la circolare che verrà emanata in seguito, potranno essere celebrate tutte le Messe festive nelle diocesi del Piemonte.

Una regola analoga varrà anche per i luna park.