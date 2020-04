Coronavirus: al Santo Spirito due guariti dimessi, sei nuovi ingressi e due decessi

E' stata Inoltrata oggi da parte del Comune la richiesta alla Regione Piemonte per procedere con l’acquisto dei test per verificare i positivi al Covid (ne abbiamo parlato ampiamente in un articolo a parte)

Il sindaco Federico Riboldi, nel consueto aggiornamento video, ha poi annunciato una partnership con la Lan Service per annullare il digital divide che colpisce alcuni studenti.

Oggi all'ospedale Santo Spirito ci sono stati due guariti dimessi, sei nuovi ingressi, purtroppo due decessi e venti in attesa di tampone.