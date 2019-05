Cantine Aperte presso Mazzetti d'Altavilla: un'esperienza totalizzante in Monferrato

(Foto Paolo Bernardotti) Mazzetti d’Altavilla si prepara all’edizione 2019 di “Cantine Aperte”, l’evento promosso dal Movimento Turismo del Vino che, nella sede storica dei “Distillatori dal 1846”, porterà un’ampia offerta di proposte da inaugurare già nella serata di venerdì 24 maggio per culminare con le giornate di “porte aperte” di sabato 25 e domenica 26 maggio. Cosa troveranno i visitatori in cima alla panoramica collina di Altavilla Monferrato?

Venerdì 24 maggio debutta lo speciale “Anteprima Cantine Aperte” con “Esperienza Gin”, in collaborazione con Sistema Monferrato e con la Cantina Hic et Nunc: alle 19 la platea di iscritti verrà accolta nel suggestivo Grappa Store per prendere parte ad un interessante e ludico laboratorio di conoscenza e creazione del Gin condotto dall’esperto Fulvio Piccinino: i partecipanti verranno condotti in un affascinante mondo di botaniche ed essenze prima di creare, attraverso un apposito kit, il loro Gin personalizzato da consumare poi con orgoglio a casa. I partecipanti potranno inoltre scoprire e degustare il nuovo Gin di Mazzetti d’Altavilla, un London Dry capace di esprimere tutta la ricchezza e freschezza sensoriale del Piemonte. Seguirà una cena a tema con abbinamento di vini della Cantina Hic et Nunc presso il Ristorante Materia Prima. Per chi desidera sarà possibile effettuare la visita guidata dell’azienda alle ore 18. Sabato 25 maggio dalle 10 alle 18.30 Mazzetti d’Altavilla sarà aperta al pubblico proponendo tour guidati (partenze alle ore 11.15 – 15.30 – 17), degustazioni di distillati, liquori, amari, gin e cose buone, visite alla Cappella Votiva La Rotonda, l’esposizione fotografica “Il Piemonte nello Spirito” e mostra “170 Anni di Grappa”, golose colazioni e servizio Caffetteria, relax nel Parco Storico e pranzo e cena con il menù degustazione di “Cantine Aperte” presso il ristorante Materia Prima

(Foto Paolo Bernardotti) Domenica 26 maggio le proposte si moltiplicheranno: accanto all’apertura continuata dalle 10 alle 18.30, alle visite guidate della Distilleria e Barricaia (alle ore 10.30 con mastro distillatore, alle 11.30, 15, 16 e 17),alle degustazioni dei prodotti (e il test delle creme di bellezza Vitè con essenza di grappa) e alle visite alla cappella Votiva “La Rotonda”, le mostre e le colazioni e pause caffè, si aggiungono nuove e originali proposte: grazie alla “food revolution” di “N’ice Roll”, il gelato arrotolato creato dal noto chef Diego Bongiovanni della Prova del Cuoco”, si potranno provare gustosi abbinamenti fra gelato e distillati e frutta al liquore mentre nel parco sarà allestita anche un’area cocktail con laboratori di conoscenza della tradizione liquoristica italiana (ore 11.15, 15.30 e 17) e degustazione di drink km 0 con Gin e Bitter di Mazzetti d’Altavilla e con possibilità di aperitivo. Inoltre arriverà la scoperta della Torre Panoramica, la degustazione del Sigaro Italiano in collaborazione con Club ADT e le proposte culinarie: oltre al pranzo “Cantine Aperte” presso Materia Prima sarà possibile anche approfittare di un light lunch con agnolotti monferrini e acqua o calice di vino. “Questa edizione di Cantine Aperte – commentano Chiara, Silvia ed Elisa Belvedere Mazzetti, il volto 100% giovane e femminile della settima generazione di Mazzetti d’Altavilla - rappresenta un’esperienza totalizzante per godere del bello e del buono del Monferrato e festeggiare con proposte originali anche la rinnovata attenzione verso gli ‘amaricanti’: amari, bitter e gin sono tornati a far parte della Collezione Mazzetti dando il benvenuto al pubblico con una ventata di essenze piemontesi tutte da scoprire consapevolmente, anche nella miscelazione.”

(Foto Paolo Bernardotti) Durante il fine settimana di Cantine Aperte le visite guidate e le degustazioni saranno totalmente gratuite e non necessitano di prenotazione.

Per i pranzi e le cene le prenotazioni sono necessarie, fino ad esaurimento dei posti disponibili (tel. 0142 926215; eventi@mazzetti.it ) ed anche l’Esperienza Gin è su prenotazione (tel. 0142 926147; eventi@mazzetti.it ).

Il venerdì sera è possibile approfittare anche di uno speciale pacchetto Esperienza Gin + Cena ed eventualmente pernottamento (info sul blog di www.sistemamonferrato.it ) La sede è priva di barriere architettoniche e gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e la manifestazione si terrà con ogni condizione atmosferica.

Programma dettagliato su: www.mazzetti.it . Info: tel. 0142 926147; eventi@mazzetti.it

