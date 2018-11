'Archimede e l'acqua': incontro presso la biblioteca di San Giorgio

Quello di domenica 11 novembre, alle 15, è il secondo appuntamento (dopo 'Scriviamo Geroglifico') del ciclo, in cui i fisici Eleonora Gandin e Andrea Gobbato, professori casalesi, proporranno un laboratorio didattico per avvicinare le giovani menti al mondo delle scienze, iniziando dall’osservazione degli stessi fenomeni che stuzzicarono la curiosità dello scienziato greco Archimede.

La Biblioteca di San Giorgio Monferrato, di cui è presidente Gianna Battezzati, organizza una domenica con la scienza applicata per bimbi e bimbe, con un laboratorio didattico creativo organizzato dal Mummy Project Research in collaborazione con Smov Eventi di Vittoria Oglietti ed il sostegno del Centro Estetico l’Essenza di Casale Monferrato.

“Sono felice ed orgogliosa di questa occasione unica per i ragazzi di toccare con mano le meraviglie delle scienze – spiega Sabina Malgora, egittologa e direttore del Mummy Project, centro di ricerche dedicato alle mummie con Tac, analisi chimiche e fisiche, ricerche antropologiche e mediche, ma anche organizzatore di mostre ed eventi culturali – e di poter organizzare laboratori non solo dedicati all’archeologia e all’Antico Egitto, rispettando la nostra missione nella formazione dei giovani con l’uso di tecniche all’avanguardia, di cui si avvalgono i suoi specialisti che da anni sono pionieri nelle attività ludico didattiche, collaborando con numerose scuole sia del Piemonte che delle regioni limitrofe. Questo laboratorio prevede una parte teorica ed una pratica, durante la quale i partecipanti diventeranno veri scienziati! Durerà circa due ore, con un contributo per la ricerca di 7 euro. Seguirà merenda! Vi aspettiamo domenica 11 novembre alle ore 15 presso la Biblioteca Civica di San Giorgio Monferrato, in piazza Don Caprioglio”.

Prenotazioni e informazioni: bibliotecasangiorgio@gmail.com – cell. 335 7052980