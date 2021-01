'Ancora sotto casa mia': un rap per la ricerca scientifica sul mesotelioma

Il Rapper Siciliano Picciotto si dedica da anni al problema sociale legato all'amianto e alla sua “fibra killer” che ogni anno colpisce centinaia di persone facendole ammalare di mesotelioma, un tumore maligno considerato raro ma molto frequente in alcune aree geografiche, come quella di Casale Monferrato, Alessandria e Biancavilla.

Lui stesso racconta: “Nel 2016, con Sotto Casa Mia, ero riuscito a muovere un po' le acque. Ma a distanza di anni c'è ancora troppo da fare e il problema non è stato risolto. La bonifica del territorio non è stata completata e non sono stati fatti passi avanti riguardo le terapie di cura per chi si ammala”.

Per questo motivo, l'artista convalida la sua dichiarazione proponendo 'Ancora sotto casa mia', brano che mira a dare un contributo alla ricerca scientifica attraverso una campagna di raccolta fondi dedicata alla cura del mesotelioma e organizzata dal Dottor Gregorio Bonsignore per sviluppare un progetto nell’ambito di un dottorato di ricerca in collaborazione tra il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologia (DISIT) dell’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliera di Alessandria.